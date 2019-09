Giro político do dia 20 de setembro de 2019

Depósito para Papai Noel

Dentre todos os imóveis locados pela prefeitura, há um que guarda especialmente as decorações natalinas de Cascavel. O barracão fica em frente ao Centro de Convenções e Eventos, na Rua Fortunato Bebber. O contrato de locação está ativo desde abril do ano passado no valor de R$ 4 mil/mês. Em 17 meses, já foram pagos R$ 68 mil pelo espaço.

Falando em Natal…

Foram lançados dois editais para a decoração natalina: um para contratação de empresa para transporte, instalação e manutenção da decoração iluminada. O valor é de R$ 672,4 mil pelo serviço e a vencedora deverá também fornecer os materiais necessários. Já o outro edital visa contratar empresa para transporte, montagem, instalação e manutenção da decoração, no valor de R$ 424,6 mil e também vai fornecer os itens estabelecidos em edital.

Tudo em leilão

Uma limpa foi feita em todos os setores administrativos do Paço para a realização de um leilão. Por enquanto, a Prefeitura de Cascavel iniciou o processo de contratação do leiloeiro e depois serão definidas as datas para quem tiver interesse em comprar os itens que, somados, valem R$ 269 mil. Tem de tudo: cadeira, tatame, oxigênio até carros da frota.

Alsir em recuperação

O presidente da Cettrans e atual presidente do PSC, Alsir Pelissaro, apresentou significativa melhora após ficar uma semana em coma induzida na UTI do Hospital do Câncer. Ele acordou ontem e já começou a se comunicar com a equipe médica. Embora não tenha previsão de alta, amigos e familiares comemoram. Pelissaro fez uma cirurgia no intestino e uma infecção atingiu o pulmão.

Empréstimo

O prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) apresentou ontem os planos do empréstimo internacional do Fonplata. Os US$ 40 milhões – US$ 32 milhões do órgão e US$ 8 milhões de contrapartida – serão destinados para obras de meio ambiente, social e mobilidade. Se aprovado pela Câmara, o projeto será avaliado pelo Senado Federal por se tratar de empréstimo internacional e as licitações poderão ser abertas imediatamente. As ordens de serviço terão que aguardar a assinatura. Os juros são de 3% ao ano, com carência de três a cinco anos e prazo de pagamento de 10 a 20 anos.

Coletiva

A Câmara de Cascavel tem agenda cheia hoje. Às 15h será entregue o Voto de Louvor e Congratulações ao jornalista esportivo Luiz Carlos Largo e, às 16h, os senadores Oriovisto Guimarães e Alvaro Dias concederão entrevista coletiva. Eles vêm a Cascavel para a posse da Executiva do partido Podemos e aproveitarão a oportunidade para receber demandas para o desenvolvimento regional.