Giro político do dia 11 de setembro de 2019

Máquina em campanha

O vereador Josué de Souza (PTC) denunciou que secretários estão usando a máquina pública para campanha pessoal. Josué criticou Nei Haveroth – que se licenciou da Câmara para comandar a Secretaria de Agricultura. “Que nosso secretário, que é candidato a vereador, dê melhor atenção às estradas. Os secretários devem ter a velocidade do prefeito. Venho pedir que trabalhem mais e façam menos campanha, pensem menos nas eleições e vamos atender os agricultores”, criticou Josué, em nome da Comissão Permanente da Agricultura, que verificou reclamações nos distritos de São João e Diamante 47. A base governista se alinhou para criticar Haveroth, pois até Romulo Quintino (PSL), líder de Governo entrou na discussão: “Denúncia grave e uma expressão da realidade em muitas situações”.

Ambulância pra cachorro

Com a troca de ambulâncias do Consamu (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná), o vereador Rafael Brugnerotto (PSB) foi atrás dos veículos que serão devolvidos ao Município. Por sugestão do parlamentar, em vez de pessoas, as ambulâncias deveriam socorrer cães e gatos em situação de emergência. Brugnerotto quer que seja implantado o SamuPet (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para Pets), transporte para socorro de emergência e urgência. Os veículos deveriam ser doados à Secretaria de Meio Ambiente.

ADI a bordo

O advogado Marcelo Navarro foi contratado para elaborar pedido de ADI (Ação Direta por Inconstitucionalidade) da lei municipal aprovada em 2015 que elevava o preço da passagem no transporte público e retirava de cena os cobradores dos ônibus. Na época, a Comissão de Justiça entendeu não haver problemas a Câmara legislar sobre contrato e ainda com impacto financeiro. Agora, a mesma Comissão diz que é inconstitucional os vereadores votarem medida semelhante.

Preocupação

O vereador Celso Dal Molin (PL) demonstra preocupação com aumento de pessoas com diarreia na zona norte de Cascavel, situação que voltou após a retomada de captação da água no Rio Saltinho. Dal Molin faz mobilização para pedir que os moradores fervam a água antes de consumi-la.

Eleições 2020

Está rolando por aí nova pesquisa de intenções de voto para as eleições à Prefeitura de Cascavel.

Enquete popular

O vereador Fernando Hallberg ainda não desistiu das novas lixeiras do calçadão. Com um abaixo-assinado em andamento, agora ele lançou nova enquete: o que você faria com R$ 85 mil.