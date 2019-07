Giro político do dia 11 de julho de 2019

Exonerados e nomeados

Saiu hoje a exoneração do diretor da Guarda Municipal, coronel Avelino Novakoski. Ele se envolveu em uma polêmica após investigações da Patrulha Maria da Penha. No seu lugar deve assumir um delegado. Quem também foi exonerada é Franciele Gomes Boeira da Luz, gerente de Divisão de Cultura, lotada na Fundação Municipal de Cultura e Esportes. Na Câmara também houve mudanças: exonerada a assessora Francieli Santina dos Santos (Aldonir Cabral). A assessora de lideranças de bloco parlamentar Talita da Silva Costa Gomes assumiu a função agora de assessora de lideranças do governo. O cargo dela será assumido por Marciano José da Silva. O salário de ambos é de R$ 5 mil. Já Artur Ribeiro de Oliveira passa a ser assessor do vereador Sebastião Madril, com salário de R$ 4,6 mil.

Conversa com Paranhos

Os moradores da Rua Casemiro de Abreu, no Bairro Alto Alegre, acordaram ontem com servidores da prefeitura colocando sacos plásticos nas placas que sinalizavam ser proibido estacionar das 7h às 19h. Também receberam uma ligação do prefeito Leonaldo Paranhos, que pretende ir até a comunidade ouvir as reivindicações. Os moradores fizeram um abaixo-assinado com a adesão de 200 pessoas cobrando que o trânsito seja mantido como está. A prefeitura quer implantar duas faixas de rolamento, retirando o estacionamento em horário comercial.

Prefeito amigo

Rafael Brugnerotto (PSB) esteve reunido com o chefe do Paço Municipal e apontou avanços importantes: primeiro a viabilidade do projeto do parlamentar que implanta brigadas voluntárias nos distritos de São João, Rio do Salto, Sede Alvorada e Espigão Azul. Brugnerotto teve apoio de Paranhos para verificação de um espaço maior para a Polícia Federal e discutiu sobre a desapropriação da área para implantação de uma Vila Rural para os moradores de Jangadinha, despejados por ordem da Justiça.

Não foi o único

Outro vereador que apresentou balanço positivo das reivindicações feitas ao Paço é Roberto Parra (MDB). Ele repassou uma série de cobranças do Bairro Neva e Paranhos assegurou que serão atendidas. Entre elas, recape na Rua Manoel Ribas, alargamento de via e recape na Rua Cassiano Jorge Fernandes.

Regimento

Após confusão sobre o projeto de restrição a comércios nos quiosques, com a rejeição de emenda de Olavo Santos (PHS), a Câmara deverá rever o Regimento Interno. Já tramita na Casa de Leis proposta para que as emendas sejam colocadas em discussão antes da votação do projeto principal.

Iluminação

O vereador Mauro Seibert (PP) tem cobrado melhorias na iluminação pública, especialmente na Avenida Carlos Gomes. O parlamentar cobrou do secretário de Obras, Adelino Ribeiro, que seja trocada a iluminação em toda a extensão da via.