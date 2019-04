Giro político do dia 11 de abril de 2019

Devolução de dinheiro

No caso Damasceno Júnior, a Promotoria Pública aponta dois possíveis resultados, caso confirmada a denúncia: Damasceno poderá responder a uma ação civil por improbidade administrativa ou então arcar com um termo de ajustamento para que devolva o montante devolvido pelos assessores aos cofres públicos. O aspecto criminal é analisado pela Polícia Civil, onde paralelamente são juntadas provas e o laudo será repassado à Promotoria, que analisará novamente o caso.

Interesses obscuros

A defesa de Damasceno informou que não houve delação ontem. No entanto, o ex-vereador contou à Promotoria que ficou sabendo de um churrasco no qual teria havido a definição de que ele seria alvo de perseguição. O ato teria sido organizado por Gugu Bueno, porque não teve apoio de Damasceno – ambos disputavam vaga como deputado estadual. Dias depois, disse o vereador cassado à Promotoria, a ex-assessora Edinéia da Silva teria ficado uma hora no gabinete de Gugu, que era presidente da Câmara.

Vaga do PR

As cobiçadas vagas de coordenação regional do governo do Estado seguem sem nomeação formalizada. A previsão é de que isso ocorra apenas mês que vem. “Não é a prioridade”, resume a assessoria da Casa Civil. O que se sabe, é que a vaga no oeste ficou com o PR (Partido Republicano), de Fernando Giacobo e de Gugu Bueno, ou seja, quem daria a palavra final do nomeado. Por aqui, Alcineu Gruber, assessor de toda a vida do prefeito Paranhos (PSC), já foi anunciado como escolhido para a função.

Decola?

O prefeito Leonado Paranhos receberá hoje, às 15h30, na Associação Comercial e Industrial, a comissão da Gol Linhas Aéreas para anúncio de operações no Aeroporto de Cascavel. Os empresários aguardam ansiosos garantias de aeronaves maiores e preços mais acessíveis. O presidente da entidade, Edson Vasconcelos, participa do encontro.

Moradias pagas

A Prefeitura de Cascavel terá de bancar moradia para 26 famílias – dez delas remanescentes do Jardim Gramado. Por meio de seis decretos publicados hoje em Diário Oficial, foram autorizadas permissões de uso de unidades habitacionais, sendo dez na Rua Gurgel, Bairro Universitário, e mais sete na Rua Francisco Stancker, seis na Rua Soldado Luiz Gonzaga, duas na Rua Tenente Misael Mendonça, quatro na Rua Engenheiro Heinz Marth, no Bairro Santa Felicidade. Os beneficiários estão proibidos de transferir o direito de residência a terceiros e fazer melhorias nos imóveis. Deverão ainda pedir ligações de luz e água e poderão ficar no imóvel por até três anos.