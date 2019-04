Giro político do dia 10 de abril de 2019

Onda lenta no trânsito

O trânsito virou a celeuma da Câmara de Vereadores. Não tem uma sessão que o tema não seja abordado. Um problema alvo de reclamação dos motoristas – a “onda verde” dos semáforos da Avenida Brasil – foi tema de discussão intensa ontem. O vereador Pedro Sampaio (PSDB) chegou a dizer que “falta gerência na Cettrans” para dar respostas aos vereadores, que desde julho do ano passado aguarda resposta de um requerimento sobre o sistema que deveria estar em funcionamento. Em outubro, o vereador Fernando Hallberg (PPL) fez novo ofício, também ignorado. “Parece que é um sucateamento proposital da Cettrans”, disse o vereador, que sugeriu mudança na presidência: “Talvez falte mão firme no comando”.

Defesa

Mesmo com o retorno do vereador Rômulo Quintino, líder de Governo, após licença médica, Josué de Souza partiu em defesa do Executivo municipal. “Se precisar, que espere mais 30 dias”, disse a respeito do pedido de mais prazo para respostas dos requerimentos. Sobre os pedidos de informação à Cettrans, Josué disse que os vereadores ir até lá quando não tiverem as informações. “Não vem a informação? É o caso de ir à Rua Maranhão pedir ajuda. O que não se resolve aqui, lá na Rua Maranhão é mais fácil”.

Expediente na rua

Deu o que falar um flagrante de um diretor da Câmara durante horário de expediente no guichê de uma lotérica. “Contas ou fezinha?”, criticaram, lembrando que o servidor recebe R$ 9.795 para exercer o trabalho interno.

Todos os gostos

Chamou a atenção também o uso de propaganda no espaço do Paço Municipal: uma garrafa gigante de sucos na entrada e, do lado de dentro, um balcão com chimarrão, com direito a propaganda da marca da erva. Qual é a regra, Arnaldo?

Câmara renovada

As mudanças na Câmara não param: Agora, a troca é de móveis. Além de novas estantes e mesas para os gabinetes, acaba de ser publicado gasto de R$ 236 mil para aquisição de equipamentos para processamento de dados, materiais de áudio, vídeo e foto, elétricos, eletrônicos, suportes, porta-banners e nobreaks.

Mudança de postura

O prefeito Leonaldo Paranhos foi pessoalmente ao Cmei para averiguar a denúncia de que uma professora havia amarrado uma criança. Mas, em vez de disparar uma live, preferiu ouvir todos os lados e disse que a sindicância vai apurar o que houve. O caso da professora do Anibal Lopes parece que foi uma lição em tanto.

Vai ou não?

Após sucessivas ameaças de que denunciaria “tudo e todos”, o ex-vereador Damasceno Júnior prometeu hoje contar o que sabe ao Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado). É a terceira promessa de chacoalhar a Câmara.