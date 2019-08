Giro político do dia 06 de agosto de 2019

Gol contra de Alécio

O presidente da Câmara, Alécio Espínola (PSC), deixou a sessão ontem e foi ao Aeroporto Municipal prestigiar a chegada do avião da Gol. A saidinha do plenário não passou despercebida pela oposição. “Saiu voando?”, ironizou Fernando Hallberg (PPL). Já o vereador Paulo Porto (PCdoB) completou: “Saiu voando e teve gol contra!” Além de desprivilegiar as ações legislativas (era a primeira sessão da volta do recesso), a declaração de Porto teve outro sentido: é que faltou apenas um voto (de Alécio – se tivesse ficado na sessão) para que o projeto sobre os medicamentos de Jorge Bocasanta (Pros) fosse sepultado com a aprovação do parecer contrário da Comissão Permanente de Saúde.

Republicanos

O empresário Renato Silva, que assumiu a presidência do PRB de Cascavel, reunirá os republicanos nesta sexta-feira, às 19h, na Câmara de Vereadores, para discutir os próximos passos da legenda, sobretudo para as eleições municipais. Está confirmada a presença do presidente do PRB estadual, Valdemar Bernardo Jorge, e do deputado federal Aroldo Martins – um dos dois ocupantes de cadeiras da legenda no Congresso.

Uber de novo

Depois da contrariedade dos motoristas por aplicativos, o Executivo municipal decidiu recuar em relação à proposta que já estava em análise nas Comissões Permanentes e o secretário de Finanças, Renato Segalla, pediu o arquivamento da proposta de regulamentar o serviço em Cascavel. No entanto, já encaminhou novo projeto revisado com a mesma finalidade.

Na Itália

Além da escapada de Alécio, outra cadeira ficou vazia ontem na Câmara: do vereador Roberto Parra (MDB), que viajou para a Europa. Nas redes sociais, o parlamentar mostrou a “realização do sonho de conhecer a Itália” e a estrutura da Ferrari.

Refic corrigido

O prefeito Leonaldo Paranhos enviou às pressas ontem pedido de correção da lei do Programa de Recuperação Fiscal, o Refic. Um erro de redação dava a entender que o benefício fiscal do desconto tributário incidiria sobre o principal da dívida, o que contraria a lei. A alteração visa deixar claro que o desconto incide apenas sobre juros e multas.

Ao Moro

O vereador Romulo Quintino (PSL) elaborou moção de apoio e aplausos ao ministro Sergio Moro. No documento, o parlamentar enaltece “os serviços jurídicos que prestou como juiz na Lava Jato e ações como ministro da Justiça pela produção da norma legal que criará medidas anticrimes no País”. Dias atrás, Paulo Porto enviou moção ao jornalista Glenn Greenwald, do The Intercept Brasil, que tem atacado Moro com o vazamento de mensagens supostamente do ex-juiz.