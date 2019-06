Giro político do dia 05 de junho de 2019

Caixa-preta assegurada

Parece que a auditoria nas tarifas do transporte público – primeiro confirmada pela administração, depois negada pelo presidente da Cettrans, Alsir Pelissaro, em seguida reafirmada pelo Paço – não sairá mesmo do papel. Já se passaram cinco meses do acordo com o vereador Paulo Porto (PCdoB) para que a prefeitura contratasse empresa para auditar as planilhas das empresas que prestam o serviço de transporte de passageiros. E depois desse tempo, adivinha o resultado? “Até agora nada foi feito para verificar essa caixa-preta”, informa Porto.

Dia da Homenagem

De tantas homenagens, a Câmara precisou reservar o plenário para realizar as solenidades em apenas um dia. Nesta sexta-feira, às 9h, Paulo Bini, delegado da Receita Federal, recebe título de cidadão honorário (proposto por Fernando Hallberg); Ari Batista Maia recebe voto de louvor (proposto por Romulo Quintino); Simone Lorens recebe título de honra ao mérito (proposta de Hallberg); Amop (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná) recebe moção de aplausos (proposta de Nadir Lovera); os violeiros Ricardo Denchuski e Crystian Fernandes recebem a medalha Darci Israel (proposta de Rafael Brugnerotto, Hallberg e Serginho Ribeiro); Lauro Matias de Castilho recebe votos de louvor (proposta de Misael Júnior).

No limite

A impaciência chegou a Serginho Ribeiro (PDT) e Jaime Vasatta (Podemos) com determinadas posturas em plenário. Ribeiro chegou a propor mudar a bandeira nacional: trocar Ordem e Progresso por Desordem e Regresso! Diante da blindagem que suspendeu novamente a votação do projeto que obrigaria instalação de ar-condicionado nos ônibus, Vasatta sugeriu que a Câmara desse exemplo: que desligasse os aparelhos dos gabinetes e os doasse às escolas.

Com licença

Após passar despercebido em primeira votação, o projeto que desobriga licenças ambientais para determinadas atividades no âmbito municipal recebeu ontem todos os elogios e os argumentos possíveis. A vontade dos parlamentares em falar sobre a medida era grande (as eleições estão próximas). A medida garante que pequenas empresas – sem impacto de geração de resíduos – não tenham a obrigação de contratar profissionais para emissão de laudos ambientais.

De noite

Os parlamentares mudarão a rotina. Foram definidas as primeiras sessões noturnas da Câmara de Cascavel: nos dias 17 e 18 deste mês, as deliberações serão a partir das 19h. Há mais de dez anos o plenário não realizava sessões ordinárias à noite.