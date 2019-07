Giro político do dia 05 de julho de 2019

Extinção da Cettrans em risco

Os servidores da Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito) estarão reunidos hoje, às 18h, para discutir o futuro deles após a extinção da empresa pública e a implantação da autarquia Transitar. O presidente do Sitep (Sindicato dos Trabalhadores das Empresas Públicas em Cascavel), Celso Dias, aponta para a possibilidade de uma ação judicial para evitar que a mudança ocorra – o projeto tramita nas comissões permanentes da Câmara de Vereadores e já teve aval da Comissão de Justiça. No Legislativo, o projeto vai a votação antes do recesso parlamentar, dia 17. A reunião com os servidores será na sala de reuniões que fica na Rodoviária.

Desentendimento

As ações do vereador Valdecir Alcântara (PSL) têm incomodado a base. O primeiro vice-presidente tem se posicionado de maneira mais agressiva em relação a alguns assuntos, especialmente pavimentação e iluminação pública. Diante da situação, os secretários do Governo Paranhos teriam recebido uma “recomendação” de que ficassem longe de Alcântara. O vereador não gostou em nada da situação.

Entendimento

A recomendação teria partido do vereador Josué de Souza (PTC). O clima esquentou e Alcântara pediu “respeito” para que o deixasse trabalhar. Interessante é que Alcântara sempre votou a favor dos projetos do Executivo municipal, apesar de uma cobrança ou outra.

Iluminação

Com dificuldade para chegar até alguns secretários, Valdecir Alcântara não se intimidou e diz que nem pretende parar. Ele cobra melhorias na iluminação do Trevo Cataratas – situação que teria causado uma instabilidade na base – e garante que, se não tiver o pedido atendido, vai se manifestar novamente. Só esta semana ele protocolou 24 ofícios para registros de troca de lâmpadas.

Patrocinado

O ex-secretário de Esportes Wanderley Faust reapareceu nas redes sociais – com depoimento impulsionado – comentando a denúncia de irregularidade nas lixeiras instaladas no Centro a um custo de R$ 85 mil cada uma. O aliado de Edgar Bueno (PDT) elogiou o vereador Fernando Hallberg (PDT) (autor da denúncia) e cobrou investigação por parte do Conselho de Meio Ambiente e do ex-secretário de Meio Ambiente – atual líder de Governo – Romulo Quintino (PSL). “Não tenho dúvida de que é um cartel”.

Homenagens

Hoje serão entregues quatro homenagens a cascavelenses ilustres que se destacaram em suas respectivas áreas de atuação: Élio Kallo, da seleção brasileira de futsal; Giordana Galvan Lube, da Orquestra Sinfônica de Cascavel; Grupo da Terceira Idade do Lago e João Ademar Rodrigues, do Colégio Alfa. A solenidade será às 9h, no plenário da Câmara de Vereadores.