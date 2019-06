Giro político do dia 04 de junho de 2019

Crise na Câmara?

O parlamento cascavelense dá a ideia de total desunião. Já faz tempo que os nobres representantes se cutucam com palavras ásperas e até com apontamentos pessoais e quem perde não são eles, mas os eleitores que esperam da Casa de Leis um trabalho produtivo. As divergências ultrapassam o limite das ideias. Recente caso envolveu Olavo Santos (PHS), ao querer “ensinar” a Presidência a conduzir o trabalho na Mesa. O tratoraço da base também impede qualquer discussão mais produtiva. Ontem, Misael Júnior (PSC) criticou o parecer da Comissão de Justiça contrário ao projeto que requeria a proibição de radares móveis. Agora a medida será decretada pelo prefeito Leonaldo Paranhos (que podia só solicitar à Cettrans) e o projeto foi retirado de votação. “Lamento com nota de pesar a decisão da Comissão de Justiça, que errou! Essa Casa precisa se fortalecer cada vez mais. E, com esse parecer, cada dia ficamos menores”, declarou Misael.

Exonerado, por quê?

A Comissão de Esporte da Câmara de Vereadores decidiu encaminhar ao prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) um requerimento com pedido de informações sobre o motivo que levou à exoneração de Cleber Fonseca, ex-diretor da Secretaria de Esportes. Oficialmente, a justificativa foi tratamento médico do servidor. No entanto, uma servidora teria levado denúncias a Paranhos e panos quentes foram jogados para amenizar a situação. “Enviamos perguntas para sabermos o que chegou ao prefeito. Como ocorreu a denúncia? Foi formalizada? Como acompanhou o caso?”, disse Pedro Sampaio (PSDB). Veja mais sobre o assunto na página 12 desta edição.

Boa sorte!

Veterano do PDT, em vez de desejar boas-vindas aos novos colegas de legenda Fernando Hallberg e Serginho Ribeiro, o vereador Aldonir Cabral deu mesmo foi um “boa sorte!” O “desabafo” foi durante a leitura do sumário do dia e provocou risos de quem estava na sessão. Hallberg e Ribeiro eram do PPL e seguem Márcio Pacheco, deputado estadual que adotou a sigla comandada em Cascavel por Sadi Bodanese. Pacheco deve assumir o cargo de presidente em breve, o que causou desconforto em aliados do ex-prefeito Edgar Bueno, caso de Cabral.

Coisas sem importância

Da série de alterações oficializadas, mas em importância alguma: Celso Dal Molin avisou que o Partido da República (PR) agora é Partido Liberal (PL). Já Sidnei Mazutti (PSL) registrou que a identidade política dele passa a ser “Contador Mazutti”, nomenclatura que quer ser chamado a partir de agora.