Giro Político dia 4 de novembro

PAI levará um mês

Embora a tramitação já tenha ocorrido na Câmara de Vereadores, para que o PAI (Programa de Atendimento Imediato) possa ser iniciado será preciso aguardar pelo menos mais um mês. É que a Secretaria de Saúde precisa abrir o edital para o credenciamento de hospitais interessados em todo o Estado para oferecer leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para socorrer pessoas com risco de morte iminente que chegarem às UPAs (Unidades de Pronto-Atendimento). Esse processo levará 30 dias.

Mistério

Apesar da proximidade com Cláudio Stabile – foi assessor de Leonaldo Paranhos quando era deputado -, o presidente da Sanepar não informou o resultado do teste da água e do lodo do Lago Municipal. Na Capital do Estado ninguém fala sobre o assunto, pelo menos com a imprensa. Não se sabe a razão de tanto mistério sobre o teor do resultado.

Jogo das cadeiras

Tem vereador novo a partir de segunda-feira na Câmara de Cascavel: Dorival Lino, que fez 766 votos na última eleição, assume a cadeira de Mauro Seibert (PP), que se ausentará por 45 dias por motivos particulares – a licença não terá remuneração. Lino não é calouro, ele já ocupou uma cadeira na Câmara em outubro de 2017.

Mais terreno

Para liquidar o déficit atuarial com o IPMC (Instituto de Previdência Municipal de Cascavel) deste ano, a prefeitura pediu autorização da Câmara para repassar mais um imóvel – agora é a antiga sede da Guarda Patrimonial, na Avenida Assunção, avaliada em R$ 800 mil. O terreno com um barracão será pouco para arcar com a conta, por isso, haverá uma complementação de R$ 177.421,40.

Feira de cucas

Quando tudo parece normalizado, o parlamento cascavelense se supera. Cascavel votará em breve uma lei municipal para instituir a “Feira de Cucas da Comunidade Luterana” no calendário oficial de eventos. A ideia é do vereador Serginho Ribeiro (PDT). O texto inclui a história da origem da cuca e logo será tema central debatido pelos vereadores. Se aprovada, nada muda – só mesmo o gasto com estrutura parlamentar para discutir esse tema -, que com todo respeito à tradição, não precisa de regulamentação legal para existir.

Salas de aula

Em Foz do Iguaçu, o secretário de Estado de Educação, Renato Feder, disse que está atento às demandas estruturais dos colégios paranaenses. Lembrou da visita recente feita ao Colégio Francisco Vaz de Lima, no Bairro Floresta, zona norte de Cascavel, e prometeu viabilizar obras para atender a demanda.

Feriado, só que não

A velha polêmica chega com o aniversário de Cascavel. Abre ou não abre? Os filiados da Acic já garantiram na Justiça o direito de abrir as portas dia 14 de novembro sem medo de fiscal da prefeitura na porta com bloquinho e caneta na mão.