Giro Político: dia 18/10/2019

Investigação arquivada

A apuração em andamento desde 2014 sobre a liberação irregular do Conjunto Habitacional Rivieira devido à falta de comprovação técnica sobre a expansão urbana e a falta de audiências públicas foi arquivada pela promotora Larissa Haick Vitorassi Batistin. Ela considerou que não houve irregularidades após esgotadas todas as possibilidades de diligências. Foram cinco anos de apuração de dados, estudos técnicos e revisão das leis municipais. Investigação que chegou a constatar crescimento desordenado em meio rural e consequências graves urbanísticas.

Esgotamento

Considerou o Ministério Público que foram apresentados todos os documentos necessários: Estudo de Impacto de Vizinhança; os pareceres foram favoráveis das comissões permanentes da Câmara em votações para alteração da lei que permitiu a Zona de Interesse Especial na área nos dias 24 e 25 de março de 2014; e a Assistência Social comprovou a existência de toda infraestrutura necessária aos moradores. O prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) foi informado sobre o arquivamento pela própria promotora.

Fábrica de homenagens

Se a Câmara parece uma verdadeira fábrica de homenagens, agora uma inusitada proposta tende a ganhar destaque. Além de distribuir placas para personalidades humanas, a vereadora Nadir Lovera (Avante) propõe o “Diploma Posto de Saúde Destaque” para homenagear, anualmente, o melhor “posto de saúde de Cascavel” – o próprio texto “corrige” a denominação oficialmente usada em prédios públicos, que há muitos anos adotou os termos UBS (Unidade Básica de Saúde) e USF (Unidade de Saúde da Família). Nos critérios, Lovera define que os pacientes são quem avaliarão quem merece o “reconhecimento”, que levará em consideração “exclusivamente o atendimento prestado”.

Tempo de sobra

A vereadora estabeleceu os critérios de avaliação por notas: zero (ruim), cinco (regular), oito (bom) e 10 (ótimo). A votação ocorrerá on-line ou por cédulas na Câmara, por meio do Projeto Urna do Povo, criado coincidentemente pelo marido da vereadora, o médico Jadir de Mattos, lá nos idos de 2001.

Instabilidade

Sem definições sobre o futuro profissional, os servidores da extinta Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito) atuam sem norte, ainda mais após a morte do presidente Alsir Pelissaro, há duas semanas, ainda não substituído. Celso Dias, representante sindical da categoria, alega que ainda não houve ingresso na Justiça para questionar a decisão dos vereadores e admite que está praticamente falida essa possibilidade. “Fomos vencidos politicamente”, reconhece.