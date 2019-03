Giovanni retorna e Coxa treina no Pinhão

Ausência no empate com o Rio Branco, no fim de semana, o meia Giovanni, de volta de suspensão, retorna ao Coritiba para enfrentar o Paraná Clube, no clássico da 5ª e última rodada da Taça Dirceu Krüger, domingo, às 16h, no Estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais. De olho no duelo que vale vaga na semifinal da 2ª Taça do Paranaense e também a segunda colocação na classificação geral do campeonato, o Coxa realiza atividades no estádio do Independente São-Joseense, tudo para se familiarizar com o gramado sintético do local.