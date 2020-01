Gigantes da inovação virão ao Show Rural Digital Coopavel 2020

Algumas das maiores empresas do mundo e líderes em seus segmentos estarão em Cascavel de 3 a 7 de fevereiro. Elas vão participar do Show Rural Digital, uma das atrações da 32ª edição do Show Rural Coopavel.

Já estão confirmadas as participações da Microsoft, AWS, Huawei, Unisys, HPE, Lenovo, Totvs, Hikvision, DELL EMC, VMWare, além de nacionais como Cresol, Biopark e PTI (Parque Tecnológico Itaipu).

“Algumas dessas empresas estão diretamente ligadas à revolução tecnológica que cerca a humanidade e que se tornou tendência irreversível nos últimos 30 anos”, informa o coordenador geral do SRD José Rodrigues da Costa Neto.

Mas o Show Rural Digital vai receber muito mais. Serão cerca de 150 expositores em um evento que está ainda maior e melhor do que o inaugural, de fevereiro de 2019. “A área ocupada no primeiro evento foi de 2,8 mil metros quadrados. Agora, teremos 8,7 mil metros quadrados”, informa Neto.

Atrações

Além da presença de gigantes da tecnologia e da inovação, o Show Rural Digital terá inúmeras atrações. Entre elas estarão o Boot Camp, que vai receber quatro fundos de investimentos que trarão dezenas de milhões de reais para aporte em startups. Haverá também o inédito Fórum de TI de Cooperativas do Brasil e Paraguai, fórum de inovação do Iguassu Valley e atividades organizadas pela Celepar. Está programada ainda a posse da nova diretoria do Sistema Regional de Inovação, que terá como presidente o cascavelense Jadson Siqueira.

Um dos eventos mais esperados é o hackathon, que nessa edição contará com a participação de 15 equipes – cada uma terá cinco membros. A maratona terá início às 8h da segunda-feira, dia 3, e seguirá de forma ininterrupta até que as tarefas estejam todas cumpridas. “Na edição inaugural, foram 36 horas de atividades seguidas”, lembra Neto. As equipes terão de resolver, usando ferramentas de tecnologia, problemas ligados ao cotidiano do agronegócio. A carreta de negócios do Sebrae também estará presente no evento.

O Show Rural

Realizado desde 1989 em Cascavel, no Oeste do Paraná, o Show Rural Coopavel é um dos maiores eventos de transmissão de novos conhecimentos para o campo da atualidade. Nesta 32ª edição serão 650 expositores com expectativa de público na casa de 250 mil pessoas. A estimativa de comercialização, cujas vendas deverão ser feitas pelos expositores nos cinco dias e pós-evento, é de R$ 2 bilhões. Os acessos ao parque e ao estacionamento são gratuitos.