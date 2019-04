Galo faz jogo do tudo ou nada contra o Nacional

O Atlético-MG recebe o Nacional-URU nesta terça-feira, às 21h30, no Mineirão, interessado apenas em vencer o jogo válido pela 5ª rodada do Grupo E da Libertadores. O Galo é o terceiro colocado com três pontos e o time uruguaio o vice-líder com nove. O líder é o Cerro Porteño, com 12 pontos e já classificado às oitavas. Se quiser ficar com a última vaga da chave, o time mineiro precisará vencer os dois jogos restantes e torcer para o Nacional não pontuar na última rodada, além de tirar a diferença no saldo de gols. Vice-artilheiro da Libertadores com cinco gols, Ricardo Oliveira (foto) é a esperança do torcedor atleticano.