Futsal paranaense: Cascavel e Foz Cataratas estão de volta à Série Ouro

Cascavel – A Série Ouro do Paranaense de Futsal teve uma reviravolta ontem (23), com os retornos de Cascavel e Foz Cataratas, uma semana depois de terem sido excluídos da competição. Com isso, as equipes já voltam a atuar nesta terça-feira (24), dia no qual a Serpente desafia o Toledo no Ginásio Alcides Pan e o Azulão recebe o Pato no Ginásio Costa Cavalcanti, ambos às 20h30.

Tudo foi definido em uma reunião, em Curitiba, entre os dirigentes das equipes que disputam a recém-criada LFP (Liga Futsal Paraná) e também os campeonatos da FPFS (Federação Paranaense de Futebol de Salão), e os mandatários da Federação. O “perdão” da punição de exclusão vale também para o Siqueira Campos e o Guarapuava, da Série Prata.

No encontro de ontem, na sede da Federação, a entidade que rege a modalidade no Estado concordou em chancelar a participação de seus filiados na Liga Futsal Paraná, mas com a condição de que detenha a arbitragem da nova competição.

“A arbitragem, a partir desta data, será escalada e realizada pelos oficiais de arbitragem vinculados à FPFS e Assofutsal [Associação dos Oficiais de Arbitragem de Futebol de Salão]… restando à LFP escalar comissionários, os quais cuidarão da questão administrativa de cada partida”, disse comunicado divulgado ontem em conjunto pelas duas entidades e assinado pelos presidentes Jesuel Laureano de Souza (FPFS) e Cristiano Bortolon (LFP). A nota completa pode ser acessada no site oparana.com.br.

Punições revogadas

Também foi definido da reunião de ontem que as questões disciplinares da LFP serão subordinadas ao crivo do Tribunal de Justiça Desportiva da FPFS e que a programação das partidas a partir de agora serão divulgadas em conjunto pelos departamentos técnicos das duas entidades. Tudo o que foi acordado entre os dirigentes ficou para ser incluído no regulamento já nesta edição da LFP, o que gerou um Termo de Ajustamento de Conduta, que culminou com a revogação das punições administrativas impostas a Cascavel, Foz Cataratas, Siqueira Campos e Guarapuava.