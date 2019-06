Futsal feminino de Cianorte disputa vaga para Libertadores

Cianorte – O Ginásio Tancredo Neves deverá receber um público recorde neste sábado em Cianorte, às 20h, pois o time da casa enfrentará a equipe de Chapecó (SC) pelo título da Supercopa de Futsal Feminino, que dá ao campeão o direito de representar o Brasil na Copa Libertadores da América deste ano.

No primeiro jogo da decisão, realizado em Chapecó, casa das atuais campeões da Copa do Brasil e também da Taça Brasil, a igualdade prevaleceu, com um empate por 3 a 3.

Como o regulamento não prevê a vantagem por saldo de gols, quem vencer ficará com o título. Em caso e novo empate, a decisão irá para a prorrogação e persistindo, aos depois pênaltis.

O time paranaense, além do título inédito, quer quebrar a hegemonia catarinense na categoria. Até hoje, somente equipes de Santa Catarina disputaram a Copa Libertadores de Futsal Feminino, que vai para a sua sexta edição.