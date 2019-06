FUTSAL: Cascavel e Tubarão duelam pela Liga no Ginásio da Neva

Cascavel conta com a força da torcida na Neva

Cascavel conta com a força da torcida na Neva — Crédito: Arquivo

Cascavel – Mais uma vez a torcida poderá fazer a diferença no caldeirão da Neva, na noite deste sábado. A procura por ingressos antecipados tem sido grande e a expectativa é de casa cheia para o jogo entre Cascavel e Tubarão, às 19h, pela 10ª rodada da Liga Nacional de Futsal. O duelo promete ser bastante disputado, já que as duas equipes estão na parte de cima da tabela e querem consolidar as posições.

A Serpente, que começou a competição abaixo do esperado por torcida e diretoria e chegou a ficar na penúltima posição, deu uma guinada a partir da 5ª rodada, vencendo cinco partidas consecutivas para chegar a atual 6ª colocação, com 18 pontos.

A equipe catarinense é uma das boas surpresas da Liga e com time encaixado chegou a liderar a competição. Hoje é o 4º colocado com 22 pontos, quatro a mais que a Serpente.

Para este jogo, o Cascavel terá três desfalques. Deivão e Humberto, que já estavam em tratamento médico, ganharam a companhia do ala Adeirton, que voltou a sentir dor no pé esquerdo após a goleada por 7 a 0 sofrida em Palmas na terça-feira, pelo Paranaense.