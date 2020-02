Futebol: Fair play financeiro no Brasil? CBF diz que sim

Rio de Janeiro – O secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol, Walter Feldman, afirmou que o fair play financeiro será implantado no Brasil ainda em 2020. A decisão vem depois do banimento da equipe inglesa do Manchester City de competições europeias por dois anos.

A princípio, o modelo de fair play não banirá os clubes que descumprirem as normas, como foi o caso do Manchester City. “Não temos ainda o sistema da Uefa, mas temos punições severas para ensinar ao futebol brasileiro que tudo tem de ser feito da maneira correta”, disse o secretário-geral.

De acordo com o diretor de Registro e Transferência da CBF, o ex-jogador Reynaldo Buzzoni, um congresso técnico com representantes dos clubes está marcado para a próxima semana, onde será apresentado o modelo de fair play financeiro para o Brasil.

A ideia é programar uma norma inspirada no modelo europeu, mas alinhada à realidade do futebol brasileiro. Por isso, a CBF contratou o consultor e economista Cesar Grafietti, que fez o estudo dos cenários e desenhou o modelo brasileiro.