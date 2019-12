Futebol americano: Após título inédito, Cascavel Olympians busca novos atletas

Cascavel – Com uma campanha invicta que foi impulsionada logo na estreia da competição, em setembro, com a vitória inédita sobre os Black Sharks de Foz do Iguaçu, uma das principais equipes do País, o Cascavel Olympians conquistou no último domingo (8) também de forma inédita a 4ª Copa Fronteira de Futebol Americano. Agora, já pensa em fortalecer ainda mais seu grupo de jogadores para 2020.

Neste domingo (15), no campo de cima no Complexo Esportivo Ciro Nardi, que estará aberto para este evento, apesar de passar por reformas, o time cascavelense realiará sua última seletiva de 2019. Será às 15h e disponível a atletas masculinos e femininos de todos os portes físicos. Para participar é necessário apenas fazer a inscrição antecipada em link que está disponível no Instagram e no Facebook do Cascavel Olympians.

No último domingo (8), o time cascavelense confirmou a expectativa que tinha no início da temporada, quando passou a contar com Michel Antunes como treinador principal. Em casa, o Olympians venceu o Red Feet de Francisco Beltrão por 14 a 0 na revanche da primeira final (Fronteira Bowl) da competição, vencida pelos beltronenses em Marmeleiro.

Desta vez, o Olympians chegava à decisão do título como segundo colocado na classificação, atrás do Red Feet e à frente do Black Sharks, sendo os três com duas vitórias e uma derrota em três jogos. Além dos iguaçuenses (13 a 8), os cascavelenses venceram os Lions de Curitiba (10 a 6) na primeira fase, mas perderam para o Red Feet (9 a 3), que, por sua vez, havia perdido para o time de Foz do Iguaçu.

Com o título em 2019, a equipe de Cascavel se junta ao Red Feet (2016) e aos Indians de São Miguel do Oeste (SC), bicampeão em 2017 e 2018, na galeria dos vencedores da Copa Fronteira de Futebol Americano.

Homenagem

Para quem acompanhou a conquista do Cascavel Olympians das arquibancadas do Ciro Nardi, uma cena chamou a atenção: o técnico Michel Antunes dando tapas suaves nos capacetes dos atletas, diferentes dos normais, de motivação. Tratava-se da colagem de um adesivo com o número 51, numa homenagem ao Ofensive Lineman da equipe, Pedro Tiago “Brown”, que num jogo antes da final sofreu ruptura de ligamento de cruzado e menisco, correndo sozinho. Assim, todos os jogadores entraram em campo com o número 51 no capacete na final contra o Red Feet.