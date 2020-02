A primeira etapa da temporada de 2020 da Stock Car será no dia 29 de março, em Goiânia (GO), e terá como grande atrativo a estreia da Toyota Gazoo Racing no Brasil. Oito pilotos estarão na pista com o novo Corolla e quatro deles representarão a equipe Full Time Sports. A escuderia confirmou nessa sexta-feira Rafael Suzuki como o quarto piloto. Os outros serão Rubens Barrichello, Nelson Piquet Júnior e o argentino Matias Rossi.

