Foz será sede da fase final dos Jogos Escolares do Paraná

Entre os dias 2 e 10 de agosto Foz do Iguaçu será sede da fase final dos 66º Jogos Escolares do Paraná. Organizado pelo Governo do Estado do Paraná, através das Secretarias de Estado da Educação e Esporte e da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), o evento deve reunir cerca de 6 mil pessoas, entre atletas e comissões técnicas de todo o Paraná.

A abertura dos jogos acontecerá no dia 2 de agosto, às 19h30, no Ginásio de Esportes Costa Cavalcanti, onde haverá o desfile das delegações e um show de boas vindas aos atletas. Antes disso, nesta sexta-feira (26) haverá o congresso técnico dos jogos, no Centro de Juventude, a partir das 8h30.

Modalidades

Os jovens, de 12 a 18 anos, participarão das competições a partir de sábado (3) em 15 modalidades: Atletismo (regular e ACD – Atleta com Deficiência), Badminton, Basquetebol, Ciclismo, Futsal, Ginástica Rítmica (regular e ACD), Handebol, Lutas, Judô, Natação, Skate, Tênis de Mesa, Voleibol, Vôlei de Praia e Xadrez (regular e ACD).

As disputas acontecerão em diferentes locais da cidade, como o Complexo Esportivo Costa Cavalcanti, Ginásio Sebastião Flor, Flamenguinho, Ginásio de Esporte Professor Jarbas Inácio de Assis (Ouro Verde), Ginásio de Esportes Ronaldo Schmidl Nunes (Morumbi), SEST/SENAT, SESC e o Colégio Vicentino São José. Todas as competições serão abertas ao público com entrada franca.

“Foz já se tornou referência na promoção de eventos esportivos. Só no ano passado foram mais de 40, o que comprova o potencial da cidade em receber atletas e a estrutura do município para abrigar grandes competições”, disse o secretário de esportes do município, Antonio Sapia.

Estrutura