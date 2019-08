Foz Futebol estreia em casa na Taça FPF

Foz do Iguaçu – Vindo de empate fora de casa com o líder Independente São-Joseense, por 2 a 2, depois de estar perdendo por dois gols de diferença, o Foz do Iguaçu Futebol Clube estreia em casa pela Taça FPF neste domingo, às 11h, no Estádio do ABC, pela 4ª rodada. O adversário é o vice-líder Apucarana, que em dois jogos acumulou uma vitória e um empate.

O Azulão da Fronteira teve o duelo pela 1ª rodada contra o Batel adiado para a próxima quarta-feira (21) e folgou na 2ª rodada. Por isso fez apenas um jogo até aqui na competição, que destina uma vaga à Série D do Brasileiro ao campeão.

Para este jogo, o técnico Rodrigo Cascca não contará com o atacante Lucas Brasil nem com o meia Diego Siqueira, suspensos, mas espera contar com o 12º jogador em campo, que são os torcedores.

Além de ingressos a R$ 5 para quem tem a camisa do Foz, a diretoria resolveu abriu os portões para mulheres, crianças (até 12 anos) e idosos (acima de 60 anos), que terão entrada gratuita na partida deste domingo.