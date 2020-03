Foz do Iguaçu registra mais um caso de covid-19 e total sobe para 11

A Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu acaba de confirmar o 11º caso positivo de covid-19 na cidade. Trata-se de um homem de 35 anos que viajou para São Paulo e retornou a Foz do Iguaçu no dia 21 de março.

No dia 25 ele procurou atendimento em uma unidade hospitalar particular relatando sintomas leves com início no dia anterior. Ele foi conduzido como caso suspeito, notificado e realizada a coleta de exame para diagnóstico da doença. Foi orientado quanto aos cuidados de prevenção e isolamento domiciliar por 14 dias.

O paciente permanece em casa, sendo monitorado diariamente pela equipe da Vigilância Epidemiológica, ainda com sintomas leves e seus contactantes domiciliares estão assintomáticos.

Foz do Iguaçu contabiliza até esta terça-feira (31) 73 casos suspeitos do novo coronavírus e 147 já foram descartados. Dos 11 casos confirmados, três permanecem em isolamento domiciliar, um está internado na UTI do Hospital Ministro Costa Cavalcante e sete já cumpriram o prazo de 14 dias de isolamento recomendado pelo Ministério da Saúde.