Foz do Iguaçu encerra o Citadino de Kart

O Campeonato Citadino de Kart de Foz do Iguaçu chegou ao fim no último sábado, quando foi disputada a quinta e última etapa no Adrena Kart. A promoção e a organização foram do Automóvel Clube de Foz do Iguaçu, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

Os campeões de todas as categorias foram conhecidos somente na etapa de sábado. Os campeões são Nicolas Zaparoli na categoria 125cc Sprinter; Firas Fahs, na Cadete; Amir Osman, na Mirim; Adriano Sabião, na F-4 Sênior; Marcio Ruiz, na F-4 Super Sênior; e Rafael Smaniotto, nas categorias F-4 Geral e F-4 Graduados.