Além de atualizar o visual do seu monoposto para a sexta temporada do Campeonato FIA de Fórmula E, a Nissan e.dams também aperfeiçoou o motor do seu carro de corrida para os desafios que enfrentará a partir do próximo fim de semana. A largada para a sexta temporada da competição de carros elétricos em circuitos de rua será dada amanhã, no Circuito de Rua de Al-Diriyah, em Riad, na Arábia Saudita.