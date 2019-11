A Fórmula Academy Sudamericana chega à reta final de mais uma temporada com a realização da terceira etapa, que acontece sábado no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. A categoria retorna ao oeste paranaense após um mês, quando foi realizada a segunda rodada dupla do ano, e vê uma disputa acirrada pela liderança do campeonato. O paulista Juan Vieira tem 87 pontos contra 75 do conterrâneo Rafael Grasti. O venezuelano José Miguel Alvarado é o terceiro com 54.