Formosa do Oeste recebe torneio regional de voleibol

Foz do Iguaçu – Tradicional competição de base do vôlei do oeste do Paraná, a Copa Integração de Voleibol Feminino chega à sua 23ª edição a partir desta sexta-feira, com a 1ª das seis etapas da temporada 2019 em Formosa do Oeste. A programação neste fim de semana vai envolver cerca de 120 atletas de até 15 anos de idade e equipes de oito municípios.

Além das donas da casa, Céu Azul, Foz do Iguaçu, Medianeira, Toledo e Santa Izabel do Oeste, neste ano a competição teve a inclusão das equipes das cidades de Palotina, que ficou um ano fora das disputas, e de Santa Helena, que embora seja uma das fundadoras do certame, ficou mais de 10 anos afastada.

A cidade de Formosa do Oeste possui boa identificação com o voleibol e a expectativa é que o ginásio Venceslau Ramalho Leite, principal estrutura esportiva da cidade seja tomada pela comunidade. Serão quatro jogos na sexta-feira, oito no sábado e mais seis no domingo.

“Formosa do Oeste gosta de voleibol e esperamos que a comunidade venha prestigiar a nossa equipe e as demais, pois, serão jogos de qualidade”, afirma o professor Antônio Franco, o Toco, um dos mais antigos treinadores em atividade no Estado. Além do Ginásio Municipal, a Escola Municipal Nilza de Oliveira Pepino será usada como alojamento e refeitório das atletas.

Paranaense em Cascavel

Em Cascavel, o voleibol de base estará reunido para as disputas da etapa de abertura dos campeonatos paranaenses sub-15 e sub-17 masculino. Os jogos serão realizados até domingo nos ginásios Sérgio Mauro Festugatto e do Colégio Sesi. A última vez que a cidade recebeu competições oficiais da Federação Paranaense de Voleibol foi em 2016. No sub-15 disputam a competição Círculo Militar do Paraná, Tamboara, AVP/Curitiba, Santa Mônica Clube de Campo, AMVP/Maringá, Umuarama, Nova Esperança e AABB/Cascavel. No sub-17 disputam Círculo Militar do Paraná, AVP/Curitiba, Nova Esperança, Foz do Iguaçu, Toledo, Santa Mônica Clube de Campo, Palotina e Tamboara.