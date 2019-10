Fora de casa, Athletico-PR supera o Bahia pela 23ª rodada da Série A

Há três jogos invicto no Brasileirão, o Furacão venceu mais uma. Na noite deste sábado (5), o Athletico-PR foi a Salvador e bateu o Bahia por 2 a 1 na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 23ª rodada da Série A. Marcelo Cirino e Léo Cittadini balançaram as redes para o Rubro-Negro. Fernandão fez o gol do time da casa.

O resultado deixa o Athletico-PR em nono, com 34 pontos. O Tricolor Baiano, por outro lado, perdeu uma posição e caiu para sétimo, somando 37.

Mesmo sem bola na rede, o primeiro tempo foi intenso em Salvador. O Furacão ofereceu perigo duas vezes, uma em chute de Lucho González e, depois, em cabeceio de Thonny Anderson. Já o Tricolor – que poderia ter pulado na frente – desperdiçou duas ótimas oportunidades, ambas com Gilberto de cabeça. Os números mostraram o equilíbrio da etapa: foram cinco finalizações para cada lado, com o Athletico-PR tendo ligeira vantagem na posse de bola.

Na volta do intervalo, o Tricolor quase abriu o placar com Gilberto, que mandou uma bomba na trave. Mas, no minuto seguinte, aos 11, Thonny Anderson desviou cobrança de escanteio e Marcelo Cirino mandou de cabeça para o fundo do gol. Animado com o placar, o Furacão rapidamente chegou ao segundo. Aos 19, Léo Cittadini aproveitou cruzamento de Thonny Anderson e completou para o fundo das redes. Aos 31, Nino Paraíba cruzou da direita e Fernandão cabeceou para o gol, descontando para os baianos.