Fluminense bate o Fortaleza fora de casa e respira no Brasileirão

Remando contra o Z-4, o Fluminense visitou o Fortaleza, na noite deste sábado (7), e conquistou uma importante vitória fora de casa por 1 a 0, pela 18ª rodada do Brasileirão. Com o triunfo, o clube carioca subiu para a 17ª posição, com 15 pontos. Já o Leão tem 21 e ocupa a 13ª colocação.

+Veja o complemento da rodada do Brasileirão!

O jogo

Tricolor de um lado, tricolor de outro e o equilíbrio se fez presente no primeiro tempo da Arena Castelão. Jogando em casa, o Fortaleza ensaiou uma pressão no início do jogo. Aos três, Wellington Paulista aproveitou bola alçada na área e cabeceou firme para a defesa de Muriel, no rebote o camisa nove tentou mais uma vez e, de novo, o goleiro do Flu evitou o gol. No minuto seguinte, após bate-rebate dentro da área, Muriel apareceu novamente para salvar o time carioca. Ainda antes dos dez minutos, os donos da casa assustaram em outras três oportunidades com Felipe, Wellington Paulista e André Luís.

A partir dos 15 minutos, os visitantes se encontram no jogo e passaram a chegar mais no ataque. Wellington Nem teve duas chances para abrir o marcador, mas esbarrou na falta de pontaria e nas mãos do goleiro Felipe Alves. Já na marca dos 26, Nenê aproveitou uma sobra na entrada da área, pegou de primeira e viu a bola passar tirando tinta da trave. O Leão respondeu em cabeçada de Wellington Paulista, aos 29, e cinco minutos depois o Flu voltou assustar com João Pedro.

Na volta do intervalo, as primeiras chances foram o time da casa. Aos 17, Osvaldo apareceu dentro da área, soltou o pé e Muriel fez grande defesa. Na sobra, Tinga foi bloqueado no momento exato na finalização. Logo na sequência, Wellington Paulista teve nova chance, mas em noite iluminada o goleiro do Flu se esticou todo para evitar o primeiro do Fortaleza. Aos poucos, o Fluminense passou a ter mais a bola e a pressionar no ataque. E aos 40, Digão aproveitou uma saída errada da defesa cearense e achou Caio Henrique pela esquerda, o camisa 19 colocou a bola na área, Nenê escorou para o meio e João Pedro empurrou para o fundo das redes: 1 a 0. Tentando a resposta rápida, o Leão chegou com Gabriel Dias e Muriel operou um milagre para garantir a vitória carioca fora de casa.