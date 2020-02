Flu abre a Sul-Americana para as equipes brasileiras

Rio de Janeiro – A Copa Sul-Americana 2020 começa nesta terça-feira (4) com o Fluminense abrindo a participação brasileira na competição em casa contra o Unión La Calera, às 21h30, no Maracanã.

A primeira fase será disputada por 44 equipes, em partidas de ida e volta, com o gol marcado fora de casa como critério para definição de quem avançará na disputa. Em caso de empate, a definição será nos pênaltis.

O Flu, após cinco jogos disputados no Estadual, chega ao seu primeiro grande desafio da temporada, enquanto o adversário, do Chile, é o time que esteve no caminho do Atlético-MG na edição 2019 e que chega empolgado ao Rio de Janeiro, como líder do Campeonato Chileno, com duas vitórias em dois jogos.

Para este jogo, após sofrer seu primeiro revés em 2020 no fim de semana, o Fluminense ganhou retornos importantes para o técnico Odair Hellmann: Caio Paulista, Marcos Paulo e Evanílson. Já Fernando Pacheco e Wellington Silva ainda não têm condições de jogo.

Mais jogos

Amanhã, será a vez de o Vasco estrear na Sul-Americana 2020, em casa contra o Oriente Petrolero, da Bolívia. Na quinta-feira (6), será a vez de o Atlético-MG debutar, fora de casa contra o Unión Santa Fé, da Argentina. Na semana que vem, além das decisões de vaga para Flu, Vasco e Galo mineiro, será a vez de Bahia, Goiás e Fortaleza iniciarem a competição.