Flamengo vence o Grêmio e segue na cola dos líderes do Brasileirão

Pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo recebeu o Grêmio neste sábado (10) e venceu por 3 a 1. Os gols no Maracanã foram marcados por Willian Arão, Arrascaeta e Everton Ribeiro para os rubro-negros, e por Rafael Galhardo para o Tricolor Gaúcho.

Com o resultado, o Fla segue em terceiro lugar, mas agora com 27 pontos – cinco atrás do líder Santos. O Grêmio, que não perdia há seis rodadas, ocupa a 13ª posição, com 17.

O jogo

Jogando em casa, o Flamengo dominou as ações diante do Grêmio no primeiro tempo da partida. Chegando com mais frequência ao ataque, o Rubro-Negro saiu na frente aos 28 minutos. Arrascaeta recebeu na intermediária e deu ótimo passe para Willian Arão fuzilar de perna esquerda e colocar o time da casa em vantagem. O Tricolor Gaúcho empatou nos acréscimos com pênalti cobrado por Rafael Galhardo.

O Fla continuou com o mesmo ritmo na volta do intervalo. E, logo aos quatro minutos, Bruno Henrique fez boa jogada individual pela esquerda e finalizou, mas a bola bateu na trave e voltou para os pés de Arrascaeta, que não desperdiçou: 2 a 1. Depois, aos 12, Gerson dominou pela direita, se livrou da marcação e acertou um foguete no travessão de Júlio César. O Grêmio, apostando em contra-ataques, não conseguiu passar pela marcação rubro-negra para reverter a situação. Aos 46, para fechar, Everton Ribeiro recebeu pela meia direita, carregou entre os adversários e finalizou forte, no canto esquerdo: 3 a 1.