Flamengo e Santos duelam por título simbólico do primeiro turno do Brasileirão

Flamengo e Santos se enfrentam neste sábado (14), às 19h, no Maracanã, na briga pela liderança e para decidir quem fica com a liderança do Brasileirão do primeiro turno.

Líder da classificação com 39 pontos, o time carioca tem a vantagem do empate. Já a equipe paulista, vice-líder com 37, precisa vencer – poderá ser ultrapassado pelo Palmeiras se não triunfar.

Ex-jogadores do Santos, Gabigol e Bruno Henrique vão reencontrar pela primeira vez o ex-clube neste duelo que é considerado a “final antecipada” do Brasileirão. Tanto que os flamenguistas esgotaram antecipadamente os 61.120 ingressos colocados à venda.

A dupla agora rubro-negra tem 22 gols na competição. Artilheiro isolado, Gabigol já anotou 15 gols. No ano passado, ele também foi o goleador do torneio, mas vestindo a camisa do Santos. Já Bruno Henrique teve uma temporada complicada no Peixe, tendo sofrido no início do ano cinco diferentes lesões no olho ao levar uma bolada que quase o tirou do futebol para sempre.

Ciente do poderio ofensivo do Fla, o Santos deve ir a campo com três zagueiros, e armado para contragolpear, com Marinho, Soteldo e Sasha formando veloz trio de ataque. A missão de municiar eles ficará a cargo do uruguaio Sanchéz, que também costuma ir às redes – é o vice-artilheiro do time com 6 gols.

As equipes

Com todo o elenco à disposição, o técnico português Jorge Jesus deve armar o Flamengo com: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Já o treinador argentino Jorge Sampaoli não conta com Diego Pituca, suspenso, e Pará, por força contratual, enquanto Evandro, com dores musculares, é dúvida. O Peixe deve ir a campo com: Everson, Lucas Veríssimo, Jorge e Gustavo Henrique; Victor Ferraz, Alison, Carlos Sánchez e Felipe Jonatan; Marinho, Soteldo e Sasha.