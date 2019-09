Flamengo bate o Santos e fecha primeiro turno do Brasileirão na ponta 

O Flamengo segue com tudo no Brasileirão! Na tarde deste sábado (14), outra vez com o Maracanã lotado, o Rubro-Negro fez a festa dos quase 69 mil presentes no estádio e, com lindo gol de Gabriel Barbosa, venceu o Santos por 1 a 0 na 19ª rodada da Série A. O resultado, além de isolar os cariocas na liderança, com 42 pontos, segura o Alvinegro na segunda posição, com 37.

Apesar de ampla posse de bola no primeiro tempo, com 70%, o Fla – até abrir o placar – havia criado somente uma chance de perigo, com Arrascaeta, ainda no início. Enquanto isso, o Peixe vinha conseguindo segurar o Rubro-Negro, aproveitando os escapes de Soteldo, que deu bastante trabalho pelo lado direito da defesa carioca. Mas, aos 45 minutos, o talento da equipe flamenguista mais uma vez fez a diferença: em contra-ataque, Gabriel recebeu mano a mano com Gustavo Henrique. De forma brilhante, cortou para dentro e mandou por cobertura. Éverson, adiantado, viu a bola bater no travessão antes dela morrer no fundo do gol.

Em desvantagem, o Santos tentou pressionar mais o Flamengo, que por sua vez oferecia perigo nos contra-ataques. E foi em um desses contra-golpes, logo no início, que Gabriel e Everton Ribeiro quase ampliaram. Mais tarde, aos 21, Bruno Henrique fez linda jogada na linha de fundo, com um drible sensacional deixou Victor Ferraz para trás e bateu forte. Éverson defendeu no puro reflexo. O Alvinegro, que aos poucos ia sucumbindo à pressão do time da casa, tentava com o baixinho Soltedo furar o bloqueio. Mas quem ficou perto de marcar de novo foi o Fla. Aos 35, Arrascaeta pegou de primeira da entrada da área e tirou tinta da trave direita de Éverson. Mas, no fim, o Rubro-Negro manteve a pegada e comemorou mais um triunfo com o Maracanã lotado.