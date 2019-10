FLA-FLU | Clássico carioca é destaque na 27ª rodada da Série A

Um dos clássicos de maior rivalidade do Brasil, Flamengo x Fluminense é o destaque deste domingo pela 27ª rodada do Brasileirão, às 18h, no Maracanã. E mesmo com oito pontos de vantagem na liderança do campeonato e às vésperas da decisão da vaga na final da Libertadores com o Grêmio, na quarta-feira (23), o técnico Jorge Jesus (foto) garante que mandará forma máxima a campo com a camisa rubro-negra. “Minha cultura não é essa [de poupar atletas]. E os jogadores provam domingo a domingo. Descansar? Isso não existe. Vamos descansar nos dias que temos. Quinta, sexta, sábado… Domingo é para correr. Se tivermos jogadores com sinais de lesão, é outra coisa”, disse o comandante após a vitória de quarta-feira (16) sobre o Fortaleza, a quarta consecutiva no campeonato.