Fifa abre possibilidade de uma Liga com brasileiros e argentinos

Zurique – A Fifa anunciou, nessa sexta-feira (20), que pode estar aberta à criação de ligas conjuntas com clubes de diferentes países. A entidade sempre se posicionou de forma contrária a este tipo de competição.

Anteriormente, a posição era de que a base do futebol era a competição nacional, mas a entidade agora pode abandonar este pensamento, que era compartilhado pela Uefa, que defende que as competições nacionais são mais rentáveis para os clubes.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, declarou que a entidade “precisa estar aberta a discussões” antes de considerar apenas o poder econômicos de campeonatos como o Inglês, o Espanhol e o Alemão.

“Os belgas e holandeses vêm discutindo a criação de uma liga conjunta. Este debate está presente há 20 anos e estamos sempre dizendo não, porque estamos baseados nas ligas nacionais”, disse o mandatário.

Para Infantino, a função da Fifa é permitir que times de países com menos recursos financeiros possam competir. “A Premier League é a competição mais bem-sucedida, e nós a parabenizamos por criar, ao mesmo tempo, uma competição fantástica e um grande produto. Claro que eles querem continuar assim por centenas de anos”, explicou o italiano.

A iniciativa é vista com bons olhos pelo presidente da Fifa principalmente em continentes como a Europa e a África, que têm países onde o futebol não é bem desenvolvido ou não é tão rentável no modelo atual. Existe também a Major League Soccer, nos Estados Unidos e no Canadá, que é uma exceção já existente atualmente.