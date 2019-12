A Federação Internacional de Automobilismo homenageou o brasileiro Raul Boesel ontem, em Paris, na sede da entidade. Campeão mundial de endurance em 1987, Boesel e outros 28 campeões do mundo na modalidade serão imortalizados no Hall da Fama do automobilismo. Os pilotos se juntam aos 33 campeões de Fórmula 1 e aos 17 campeões mundiais de Rali, que também já foram homenageados pela FIA.