Feng Shui: Cristais e pedras para a criatividade no seu lar

É em casa que nascem as ideias e projetos visionários para um futuro melhor, cheio de entusiasmo, inspiração e alegria. No Feng Shui existem algumas técnicas utilizadas para cultivar a criatividade no lar. Para começar você precisa identificar o canto da criatividade no seu lar. Aplicando o Baguá na planta baixa do imóvel, e decore-o com objetos relacionados às cores, formas e elementos a seguir.

Cores: Branco, Pastel, Arco-Íris;

Formas: Redondo

Elemento: Metal

Veja alguns dos cristais indicados para o seu lar: O cristal Larimar irradia amor e paz, harmoniza corpo e alma, aumenta o poder pessoal, elimina ilusões, orienta a alma para o verdadeiro caminho na vida. Elimina bloqueios e limitações, combate comportamentos destrutivos e favorece o controle da própria vida. Estimula a criatividade e a motiva a disposição de seguir o fluxo, favorece a lucidez. Reconecta com a energia infantil da criança interior. Indicada para todos os tipos de artistas.

Labradorita: Acalma a mente hiperativa e dá asas à imaginação proporcionando a origem de novas ideias. Equilibra o lado analítico e racional com a visão interior.

Ágata: A Ágata é uma das pedras mais vista nas decorações, por conta de sua formação diferenciada: é composta por camadas sucessivas e concêntricas de cores diferentes – que passam pelos tons de marrom, laranja, amarelo, azul e vermelha. A Ágata é associada aos pensamentos, criatividade e imaginário, tendo uma espécie de ligação com o mundo dos sonhos e o inconsciente pessoal.

A limpeza tanto física quanto energética dos cristais é muito importante. Sempre que comprar um cristal em uma loja faça uma limpeza sempre que achar necessário.

A limpeza física nada mais é do que uma lavagem com água e algum produto para assepsia. A limpeza energética pode ser feita com água ou de modo seco. Com água, pode ser realizada na chuva, em água corrente, com água e sal marinho, na cachoeira, no rio ou no mar.

A energização das pedras e cristais pode ser feita pela luz do sol, da lua, pelo fogo, pela terra, na tempestade, na chuva, na cachoeira ou mar.