FEMININO | Brasil enfrenta Canadá pelo Torneio da França

Três dias depois de ter sido derrotado pela primeira vez em nove jogos sob o comando da técnica sueca Pia Sundhage, a seleção feminina de futebol do Brasil volta a campo nesta terça-feira (10) para enfrentar o Canadá numa disputa valendo o segundo lugar do Torneio Internacional da França, às 15h (de Brasília), em Calais. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo e do Sportv. Com duas vitórias em dois jogos, sobre Canadá e Brasil, a França já faturou o título antecipado da competição. Brasileiras e canadenses ainda acumulam empate com a Holanda, que às 17h desta terça enfrenta a seleção anfitriã também em busca do vice-campeonato.

