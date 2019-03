FC Cascavel tenta vencer Paraná pela primeira vez

Cascavel – Semifinalista da Taça Barcímio Sicupira Júnior, o FC Cascavel abre neste sábado a Taça Dirceu Krüger, a segunda do Paranaense de Futebol 2019, em jogo com o Paraná Clube, às 16h, na Vila Capanema.

Será apenas o terceiro duelo no histórico do confronto entre as equipes no local e o quarto no geral. Em seus domínios, a Gralha acumula dois empates sem gols (2015 e 2016) e uma vitória por 2 a 1 (2018). Já em 2017 a Serpente Aurinegra foi mandante e acabou derrotada também por 2 a 1.

Assim, sem nunca ter vencido o time paranista, a equipe cascavelense busca findar o jejum para chegar embalado para tentar dar o troco no Coritiba na próxima rodada, no domingo (17), no Couto Pereira.

Somar pontos nessa sequência como visitante fará o FC Cascavel ficar ainda mais perto das vagas na Copa do Brasil e na Série D do Brasileiro em 2020. O time cascavelense é atualmente o líder da classificação geral do Estadual.

A equipe

Para o jogo desta sábado contra o Paraná Clube, o técnico Paulo Foiani fará obrigatoriamente uma mudança em relação ao jogo da semi contra o Coxa. Ricardo Lobo, em recuperação, não foi relacionado, mas em contrapartida o veterano atacante Bruno Lopes seguiu com a delegação cascavelense e deverá fazer sua estreia como titular. Ele foi contratado há duas semanas e foi às redes em um dos amistosos contra o União de Francisco Beltrão. Fez o gol da virada no triunfo por 3 a 1 no Estádio Anilado – Tocantins e Bidia fizeram os outros; no outro amistoso, no CT Serpente, Diego Torres fez o gol da vitória.