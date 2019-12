FC Cascavel fará jogos-treinos com Toledo e Cianorte e Chape

Cascavel – Em preparação para a temporada 2020 desde o último dia 1º de novembro, o FC Cascavel, que no ano que vem disputará pela sexta vez a Série A do Campeonato Paranaense e pela primeira vez a Série D do Campeonato Brasileiro, enfrentará três adversários em jogos-treinos preparatórios.

Isso porque já teve o primeiro teste antes mesmo no último sábado (7), venceu o D’Napolli, tradicional time amador da cidade, por 7 a 2. O próximo será fora de casa e contra um dos adversários na elite do Paranaense, o Toledo, na próxima quarta-feira (18). No dia 21 (sábado) será a vez de medir forças em seu CT contra o time sub-20 da Chapecoense.

Depois fará dois jogos com o Cianorte, o primeiro às vésperas da virada de ano, no dia 30 (segunda-feira) como visitante, e o segundo no dia 10 de janeiro (sexta-feira) como mandante. A estreia do FC Cascavel no Paranaense 2020 será no dia 19 de janeiro contra o Coritiba, fora de casa.

TEC

O Toledo EC, além do FC Cascavel, enfrentará o Cascavel CR durante a pré-temporada. O jogo-treino está marcado para o dia 8 de janeiro, uma quarta-feira, às 16h, no Estádio Olímpico Regional Arnaldo Busato.