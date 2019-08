Fase regional dos Jejs terá dez times paranaenses em Cascavel

Cascavel – A primeira etapa regional dos Jejs (Jogos Escolares da Juventude) 2019, competição organizada pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil) desde 2005, será realizada na próxima semana em Cascavel, de segunda (2) a sexta-feira (6). O evento reunirá alunos-atletas de 12 a 17 anos de instituições de ensino das regiões Sul e Sudeste, e dos Estados de Goiás e Mato Grosso do Sul. O Paraná terá dez equipes nas disputas.

Na categoria 15 a 17 anos está o time de basquete masculino do Colégio Estadual Frentino Sackser/Marechal Cândido Rondon, o de vôlei feminino do Colégio Expoente Água Verde/Curitiba e o de vôlei masculino do Colégio Estadual Fazenda Velha/Araucária.

Já na categoria 12 a 14 anos o Paraná terá os seguintes representantes: basquete feminino do Colégio Passo a Passo/Terra Rica, basquete masculino do Colégio Positivo Júnior/Curitiba, futsal feminino do Colégio Estadual João Paulo II/Arapoti, futsal masculino do Colégio Estadual Lúcia de Oliveira Schoffen/Altônia, handebol masculino do Colégio Estadual Leonilda Papen/Mercedes, vôlei feminino do Colégio Santa Terezinha/Guarapuava e vôlei masculino do Colégio Dom Bosco/Maringá.

Confiante

A regional dos Jogos Escolares da Juventude é classificatória para a etapa nacional, que será em novembro, em Blumenau (SC), nas quatro modalidades coletivas: basquete, futsal, handebol e vôlei, nos dois naipes e divisões de idade. “Como este ano as equipes, teoricamente mais fortes, de São Paulo e Rio de Janeiro já estão classificadas para a etapa final e, Santa Catarina por ser sede também, acredito que iremos classificar todas as nossas equipes, que iremos para a etapa final em Blumenau com a delegação completa”, comenta a chefe da delegação do Paraná, Márcia Tomadon.