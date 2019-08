Cascavelenses defendem liderança da categoria RC4 no Gaúcho de Rali

Do Paraná para o Rio Grande do Sul. A conexão deste fim de semana vai levar a dupla de Cascavel Sandro Suptitz e Eduardo Ortolan direto para a sexta etapa do Campeonato Gaúcho de Rali de Velocidade, que acontece no amanhã na cidade de Ipiranga do Sul, norte do Estado.

Líder na categoria RC4, a mais forte para os carros de tração 4×2, a dupla cascavelense quer tentar manter a ponta da tabela de classificação, a uma etapa do fim da temporada. “Temos que pensar única e exclusivamente nessa prova, andar no nosso ritmo, fazer o nosso resultado. Precisamos ser consistentes”, destaca o navegador Eduardo Ortolan.