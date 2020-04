Falta de vereadores cancela mais uma Sessão na Câmara de Umuarama

Além do presidente Noel do Pão, e do 1º secretário Mateus Barreto (foto), compareceram os vereadores Deybson Bitencourt, Jones Vivi e Ana Novaes- Foto: Assessoria

Durante quatro segundas-feiras seguidas, vereadores não discutiram projetos ou proposições devido aos problemas gerados pela pandemia e o período de isolamento por conta do combate à evolução do coronavírus em Umuarama.

Na última reunião que chegou a ter os trabalhos iniciados e liberação para discurso em tribuna livre, aberta na noite da segunda-feira (13), novamente não foram discutidas as propostas apresentadas em pauta.

Desde a sessão que deveria acontecer na segunda-feira, 23 de março, o Poder Legislativo Municipal não consegue votar projetos, entre eles, o que institui a Política Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. A proposta estabelece mecanismos e medidas de incentivo e estruturação à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação tecnológica e desenvolvimento do sistema produtivo na cidade.

Ciência e Tecnologia

Os objetivos do projeto de lei são fortalecer a base técnico-científica, constituída por entidades de ensino, pesquisa e de prestação de serviços especializados, fomentar a criação de empregos e renda, aprimorar as relações entre o Poder Público, instituições de ensino e pesquisa e empresas de base tecnológica, além de estimular o compartilhamento e a distribuição dos resultados estabelecendo um modelo de incentivos à ciência, tecnologia e inovação, desenvolvendo mecanismos de coordenação e interação dos agentes ligados ao Sistema. Por fim, aproveitar os resultados obtidos pelos processos inovadores, científicos e tecnológicos para otimizar a gestão pública municipal.

Câmara Mirim

Com a falta de votações, a criação da Câmara Mirim também não aconteceu. A proposta tem a finalidade de despertar no jovem a consciência da cidadania aliada à responsabilidade com o seu meio social e sua comunidade e integrá-lo dentro do Poder Legislativo à responsabilidade de despertar a ética, a cidadania, valores reflexivos e reais para uma sociedade moderna. A proposta insere alunos das escolas do município no ambiente da Câmara, possibilitando o acesso e conhecimento da gestão legislativa e tramitação das propostas a serem avaliadas em plenário.

Falta de quórum

Apesar da ausência de vereadores na sessão ordinária na segunda-feira (13), os trabalhos chegaram a ser abertos pelo presidente, vereador Noel do Pão, com leitura do expediente e publicação de matérias.

Na Tribuna Livre discursaram os vereadores Deybson Bitencourt, Jones Vivi, Mateus Barreto e a vereadora Ana Novais.

Segundo a assessoria, ao se iniciar a apreciação de projetos, não foi possível abrir a votação por falta de quórum, uma vez que não estavam presentes os vereadores Toninho Comparsi, Maria Ornelas, Junior Ceranto, Newton Soares e Ronaldo Cruz Cardoso, que justificaram ausência ou por fazerem parte do grupo de risco de contágio do Coronavírus, ou, por terem familiares próximos que se encontram em grupo de risco.