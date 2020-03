Evite essas plantas dentro de casa e deixe a energia do lar mais leve

Existem plantas que não se deve ter em casa, pois podem apresentar malefícios a saúde e por não serem indicadas pelo Feng Shui. Algumas deixam o ambiente mais harmônico e bonito, porém se não escolher bem o tipo, pode atrair coisas ruins ao seu lar.

Samambaia: a samambaia é linda, porém ela entra na lista de plantas que se não deve ter em casa. As suas folhas voltadas para baixo podem favorecer a insônia, as alterações no humor e os vícios. Ela precisa ser colocada fora de casa, como em um quintal ou varanda, mas jamais dentro de casa, de acordo com o Feng Shui.

Cactos: os cactos parecem ser perfeitos para a casa, não é mesmo? Por não precisar de muita água, ele não é uma planta para o lar, pois quando está retendo água, o cacto mexe com as emoções e nos deixam mais sensíveis. Além disso, eles apresentam muitos espinhos e podem modificam o nosso humor. Para não deixar de utilizar essa planta, indicamos colocá-la em uma área externa, assim como a samambaia.

Coroa de Cristo: essa planta dá flores lindas, mas os ramos apresentam muitos espinhos afiados, atraindo assim energias negativas. O nome também está ligado a Cristo, e ela foi usada como forma de sofrimento no momento de sua morte. Por isso representa agressividade.

Hortênsia: a Hortênsia não atrai energias negativas, mas ela pode fazer mal à saúde, pois suas flores e folhas apresentam hidrangina. Caso ingira sem querer, pode provocar vômitos, cólicas, diarreias e até convulsões.

Roxinha: por não ter partes verdes, a roxinha não possui a harmonização tradicional das plantas. Quando percorre por todo o jardim, ela mata as demais que estão plantadas. O Feng Shui não recomenda esta planta em casa.

Dama da Noite: São plantas que contém um aroma forte que exalam durante noite. No entanto, isso pode provocar inquietação e pesadelos. Para quem é muito sensível, pode ter delírios.

Fonte: João Bidu