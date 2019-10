Estudantes vão à Câmara e terão encontro com Bolsonaro

O Dia das Crianças terá um sabor muito especial para cinco estudantes dos 4º e 5º anos de escolas de Cascavel e região. Elas farão pronunciamentos na tribuna da Câmara dos Deputados em Brasília em sessão solene na manhã desta quinta-feira (10) e às 14h10 do mesmo dia serão recebidas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro.

As estudantes foram escolhidas em um concurso de oratória promovido pelo NRE (Núcleo Regional de Educação) de Cascavel.

Foram selecionadas as estudantes Jhenifer Rozela (Escola Estadual do Campo do Distrito de São João – Cascavel), Júlia Lusitani e Ana Clara Cirqueira Uhl (Escola Estadual do Campo São Francisco de Assis, Distrito da Penha, Corbélia), Ellen Julia Ferreira (Escola Estadual do Campo Carlos Gomes, Iguatu) e Vinícius Oliveira Gomes da Silva (Escola Marilis Maria Pirotelli, de Cascavel).

O embarque dos estudantes, que estarão acompanhados da chefe do NRE, professora Luciana Paulista da Silva, será às 11h desta quarta-feira (9) no aeroporto de Cascavel em direção a Brasília.

Tanto as passagens quanto a estada dos estudantes está sendo custeada com recursos próprios do deputado Evandro Roman (Patriotas). “O objetivo é permitir que essas crianças passem ao Congresso e ao País uma mensagem livre e espontânea sobre o que querem para o Brasil”, explica o deputado, enfatizando que o projeto nasceu de uma conversa com professores e alunos e não tem custo para a Câmara Federal.