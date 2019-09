Estado libera novos restaurantes e Ceasa

Reportagem: Josimar Bagatoli

Inaugurado há sete anos, o primeiro Restaurante Popular de Cascavel ganhará reforços: duas novas estruturas foram confirmadas pelo governo do Paraná.

Prometidas há mais de três anos, os restaurantes ficarão em áreas diferentes para atender de maneira ampla os moradores em vulnerabilidade social: um ficará no Bairro Cascavel Velho, zona leste, e outro no Bairro Santa Cruz, zona oeste.

A confirmação foi feita ontem ao prefeito Leonaldo Paranhos (PSC), que estava em Curitiba.

O governador Ratinho Junior (PSD) vem a Cascavel no dia 20 deste mês para assinar os convênios e autorizar a liberação de verbas.

Além disso, outra cobrança antiga tende a ser atendida: a construção de uma nova estrutura para a Ceasa (Central de Abastecimento). A atual tem quase 40 anos e atende Cascavel e mais 30 cidades. O espaço é considerado pequeno para atender os permissionários e os consumidores.

O terreno que deve ser liberado para a obra ficará próximo ao Contorno Oeste – uma área rural particular que deverá ser adquirida pela prefeitura, com autorização do Legislativo municipal.

O projeto já está pronto – a obra será no formato de condomínio autossustentável.

A obra está estimada em R$ 20 milhões e deve levar dois anos para ser concluída.

A estrutura antiga deverá ser vendida para recompensar os cofres públicos.

As licitações serão abertas ainda neste ano pela Seab (Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento).