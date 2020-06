Estado chega a 13.662 pessoas infectadas por covid-19 e 428 mortos

Neste sábado (20), o Paraná confirmou mais 880 casos e nove óbitos pela covid-19, chegando a 13.662 pessoas infectadas pelo vírus e 428 mortos.

As mortes divulgadas hoje ocorreram entre os dias 15 e 20 de junho. Todos os infectados estavam internados. São três mulheres e seis homens, com idades que variam de 33 a 84 anos.

Os pacientes que faleceram residiam em:

Cascavel (2);

Assaí (1);

Clevelândia (1);

Colombo (1);

Cornélio Procópio (1);

Curitiba (1);

Ibema (1);

Itaperuçu (1).

O novo coronavírus chegou em 324 cidades paranaenses. Hoje, os municípios de Astorga, Entre Rios do Oeste, Guamiranga, Ivaté, Jardim Olinda, Pranchita, Quinta do Sol e Sengés registram casos pela primeira vez.

Internamentos

De acordo com a Sesa, 420 pacientes com diagnóstico confirmado de coronavírus estão internados neste sábado (20). Do total, 287 pacientes estão em leitos SUS (118 em UTI e 169 em leitos clínicos/enfermaria) e 133 em leitos da rede particular (50 em UTI e 83 em leitos clínicos/enfermaria).

Além disso, outros 1.110 pacientes em leitos UTI e enfermaria que aguardam resultados de exames da covid-19 no Paraná