Esplanada: o faturamento das indústrias farmacêuticas

Remédio$

Surgiu o primeiro bilhão no mercado de saúde nessa pandemia do coronavírus no Brasil. O setor de farmácias faturou perto de R$ 1 bilhão a mais no mês de março, em relação a fevereiro deste ano, conforme dados passados à Coluna pela Associação Brasileira de Farmácias e Drogarias, que reúne 44 redes, 8 mil pontos e domina 70% do mercado nacional. O faturamento das associadas da Abrafarma foi de R$ 5,32 bilhões mês passado, frente a R$ 4,42 bilhões em fevereiro – e R$ 4,57 bilhões em Janeiro deste ano. O faturamento de março foi de 22,05% a mais em relação ao mesmo mês de 2019.

Subindo

As associadas da rede faturaram R$ 53,4 bilhões em 2019 – alta de 11,14% em relação a 2018 (R$ 48,1 bilhões). Este ano, ao que tudo indica, o montante passará de R$ 60 bi.

Quebradeira

O turismo quebrou, enquanto a Embratur sofre metamorfose política-estrutural que a fortalecerá. Mas não apresentou um plano de salvação para hotéis, pousadas e agências.

Supremo Checkout

O STF proibiu a Booking de manter reservas on-line – mesmo agendas para os próximos meses – para uma pousada em Paraty (RJ). A decisão teve efeito dominó no setor.

Carta Bomba

Em carta com 23 parágrafos, à qual a reportagem teve acesso, o conselheiro Erick Biill Vidigal, da Comissão de Ética Pública da Presidência, denuncia irregularidades em desabafo aos colegas. Inicia o texto assim: “É com extremo pesar no coração, um misto de frustração e decepção com os trabalhos dessa Comissão (…)”.

Granada lançada

Biill cita orçamento reduzido, servidores exonerados, tentativa de nomeação de irmão de um ministro alvo de vários processos, e outras situações que considera ilegais. E anuncia que vai provocar esta semana o Ministério Público e a Justiça.

Falta grave

O Patriota está com repasse do fundo partidário bloqueado pelo TSE, que reprovou as contas eleitorais de 2014. A Corte descobriu que a legenda concentrou os recursos no diretório nacional, o que é considerado “falta grave”.

Saldão

O Governo está revendo a lista do imóveis para a venda, o quanto antes, para fazer caixa. Tem até cemitério em terreno do INSS.

Seu título

Termina amanhã o prazo do cadastro eleitoral para o cidadão regularizar sua situação, caso queira votar para prefeito e vereador este ano. Há um app, o Titulo Net, que ajuda.

***Dono do Paraná?

Uma equipe da Advocacia-Geral da União se desdobra para manter decisão de primeira instância, no Paraná, que derrubou pedido de indenização sobre terras ocupadas. Um cidadão que se diz dono de áreas na região fronteiriça, onde hoje há cidades inteiras, requer R$ 77 bilhões (isso mesmo) de reembolso da União.

***Memorial

O processo remete ao ano de 1899, quando o Governo cedeu terras para colonização rural em vilas que há décadas se tornaram municípios. Mas o caso já prescreveu em 1999. E a AGU argumenta que a jurisdição é do Estado do Paraná. O processo segue na 6ª Vara Federal de Curitiba.

**Piantella & Brasília

Além de Eráclito Fortes, os deputados federais Wolney Queiroz (PDT-PE) e Mário Heringer (PDT-MG) arremataram boa parte dos quadros com fotos do Piantella Restaurante, que fechou. Um empresário vai montar galeria futura na casa da serra de Pirenópolis com 13 fotos registradas por Orlando Brito, que adornavam as paredes. Outro levou para seu escritório no Lago Sul a maiora das poltronas do bar e 20 quadros.

