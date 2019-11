Espaço Apaexonados: APAEncanta inicia agenda de apresentações

O Grupo Vocal APAEncanta, com mais de três décadas de existência, iniciou a agenda de apresentações no comércio, por conta da proximidade do Natal. A primeira apresentação ocorreu quarta-feira (27), na Copel, dentro do programa Iluminando Gerações.

No dia 6 de dezembro, a apresentação ocorre no Centro da Juventude. No dia 9 de dezembro, na recepção da Uopeccan; Dia 10 de dezembro, no Natal de Luz na Catedral, com o cronograma tendo prosseguimento em 11 de dezembro, na Renalclin e no dia 16 de dezembro, na Gastroclínica.

A coordenadora do grupo vocal APAEncanta, Fátima Eckstein, comenta que o objetivo é ter o canto como instrumento de contribuição ao desenvolvimento global de cada componente do grupo, melhorando a memória, a dicção, a interação social e a quebra de preconceitos. O APAEncanta tem como regente a professora Flávia Regina Palma e o professor instrumentista Leonardo.