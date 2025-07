Acidente na PRC-467 deixa condutora ferida após colisão entre dois carros

Cascavel e Paraná - Na manhã deste sábado (12), uma colisão de trânsito foi registrada na Rodovia PRC-467, em Cascavel. O acidente envolveu um Renault Sandero e um Volkswagen Gol.

De acordo com as informações, o Sandero seguia em direção ao Trevo Cataratas quando, ao tentar realizar uma ultrapassagem nas proximidades do viaduto do Ceasa, acabou colidindo na traseira do Gol.

Acidente

A motorista do Sandero, uma mulher de 35 anos, sofreu contusões no tórax e na perna. Ela recebeu atendimento dos socorristas no local e, em seguida, foi encaminhada a um hospital.